Dordogne : à Montignac, les rivaux de 2014 feront liste commune en mars prochain

Montignac, France

"Nous ne marchons pas du même côté de la chaussée, mais nous avançons dans la même direction". Voila comment le maire sortant divers droite de Montignac, Laurent Mathieu commente de façon imagée son alliance avec son rival de 2014, le conseiller départemental socialiste du canton de la Vallée de l'homme Christian Teillac. Tous deux conduiront une liste d'union pour Montignac en mars prochain.

Une liste politique

"C'est une liste politique, avec des sensibilités différentes" explique le maire sortant. C'est une évolution de la démocratie qui est nécessaire aujourd'hui. On n'est pas d'accord sur tous les sujets, mais on peut arriver après confrontation de nos différences, à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde poursuit-il.

Un avis que partage son colistier et ancien rival de 2014. "Je suis toujours socialiste et j'entends bien le rester précise Christian Teillac, qui siégeait jusqu'à présent dans les rangs de l'opposition. A Montignac, il faut construire une piscine explique-t-il. Que l'on soit de droite ou de gauche, il faut la construire. Il y a du patrimoine à restaurer à Montignac, que l'on soit de sensibilité de gauche ou de droite, c'est la même chose, il faut arriver à restaurer ce patrimoine. Il faut être suffisamment intelligent, être au dessus de tout ça, et œuvrer pour le bien public, c'est tout." conclut-il.

Un programme en trois axes

Le nouveau tandem se refuse pour le moment à dévoiler le nom de sa future liste, des personnes qui la composeront, et le programme détaillé. Elle sera composée en grande partie de l'équipe municipale sortante. Le programme, lui s'articule autour de trois axes principaux: la place de Montignac dans le territoire, le développement durable, économique et participatif et la qualité de vie, de services et de santé.

A ce jour, une seule autre liste est déclarée à Montignac, celle apolitique conduite par Nathalie Fontaliran. En 2014, la conseillère régionale divers droite avait été évincée de la liste de l'actuel maire Laurent Mathieu.