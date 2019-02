Dordogne : à quoi va servir le budget de 2019 ?

Dordogne, France

Sans difficulté, ce vendredi 8 février, le conseil départemental de la Dordogne a voté son budget 2019. Un budget en hausse de 2,5% par rapport à l'an dernier. Il dépasse cette année les 510 millions d'euros sans augmentation de la taxe sur le foncier bâti. L'enveloppe consacrée aux investissements est en hausse de plus de cinq millions. Découvrez ce qui est financé par ce budget :

Les dépenses sociales

Plus de la moitié du budget du Département est consacré aux dépenses sociales. Un chiffre encore en hausse par rapport à 2018. Le premier poste de dépenses en la matière concerne les personnes âgées avec le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à 13.500 bénéficiaires. L'enveloppe consacrée à cette aide s'élève à près de 72 millions d'euros. Près de 59 millions d'euros sont aussi bloqués pour le RSA. En 2018, il a été versé à 9.500 personnes. Le troisième poste de dépenses en la matière concerne l'aide sociale à l'enfance, en forte croissance, à cause notamment du nombre croissant de mineurs étrangers qui arrivent dans le département et qu'il faut accompagner.

Les travaux routiers

Il s'agit du premier poste d'investissement. Près de 32 millions d'euros vont être consacrés aux travaux de voirie en 2019. Il y a bien sûr les 11 millions d'euros bloqués pour le chantier de Beynac, pour le moment à l'arrêt. Près de 12 millions d'euros sont aussi prévus pour le reste du réseau routier du département.

Les aides aux communes

En 2019, le Département va verser plus de 19 millions d'euros aux communes pour les aider à mener à bien leurs projets. Il peut d'agir de rénovation de bâtiments, de bourgs entiers ou pour soutenir l'activité économique d'une commune.

Entretien des collèges et nouveaux projets

Cette années cinq millions d'euros seront débloqués pour poursuivre la restructuration du collège du Bugue et investir dans ceux de Terrason et de La Force.

Investir pour le tourisme

L'année qui démarre verra l'aménagement de la base de loisirs de Rouffiac dont la capacité d'hébergements sur le site va passer à 120 personnes. Une nouvelle billetterie sera construite au château de Biron. L'entrée de la grotte de Jovelle à La Tour-Blanche va être protégée.

Aider les étudiants

Le Département renouvelle son prêt d'honneur aux étudiants périgourdins. Un budget de 100.000 euros est débloquée cette année encore pour pouvoir aider les jeunes qui ont du mal à financer leurs études. Plus de deux millions vont aussi servir à moderniser et agrandir le site universitaire de la Grenadière à Périgueux. Le Département verse aussi une bourse aux étudiants en médecine qui s'engagent à exercer au minimum cinq années en Dordogne.

Les autres projets et investissements

Comme chaque année, le Département organisera des événements sportifs comme le Raid Périgord Aventure ou Val Natura. Il participera aussi au financement de rendez-vous culturels. Quelques millions d'euros sont aussi consacrés aux différentes politiques de rénovation des HLM, à la construction du foyer des jeunes travailleurs de Sarlat ou à la renovation des Ehpad de Dordogne.