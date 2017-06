Dordogne : arrivée des militaires de l'opération Sentinelle pour sécuriser les sites touristiques cet été

Des militaires de l'opération Sentinelle arrivent ce jeudi en Dordogne. Comme l'année dernière, ils sont chargés de venir aider la police et la gendarmerie pour la sécurisation des sites touristiques et des manifestations..

Des militaires de l'opération Sentinelle arrivent ce jeudi matin en Dordogne. Comme l'année dernière, où une soixantaine de militaires du 31ème régiment du génie de Castelsarrasin étaient venus en Périgord, ils seront déployés sur l'ensemble du département. Ils ont pour mission d'assurer la sécurisation des sites touristiques et des manifestations. Il s'agit de 27 militaires du 6ème régiment de génie d'Angers. Ils resteront six semaines en Dordogne et seront logés à l'école de police de Périgueux.

Bienvenue en #Dordogne aux militaires de Sentinelle Merci pr leur dévouement pr notre sécurité et pour que notre été périgourdin soit beau pic.twitter.com/ttYkkPP6qg — Préfet de Dordogne (@Prefet24) June 22, 2017

Lascaux, la vallée de la Dordogne, le festival Mimos...

Dans un communiqué, la préfecture de la Dordogne explique que " le dispositif sentinelle vient en appui aux forces de sécurité intérieure en effectuant des patrouilles dynamiques, sur les sites et diverses manifestations qui se dérouleront dans le département". En Dordogne, ces militaires assureront notamment la sécurité dans les sites très touristiques comme Lascaux ou les grottes et châteaux des vallées de la Dordogne et de la Vézère. Ils patrouilleront également sur les manifestations comme le festival Mimos à Périgueux début août.