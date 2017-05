Législatives en Dordogne : au cœur des réunions "express" de Benjamin Delrieux

Le candidat PS de 26 ans à décider de partir sur les routes du Périgord noir, à la rencontre des maires. Plusieurs fois par mois, il organise des journées marathon avec des réunions publiques dans cinq à six communes. Une méthode éprouvée pas le député sortant Germinal Peiro.

La campagne des législatives bat son plein même pendant ce long week-end de l'Ascension. Les candidats sont sur le terrain. Dans cette campagne il y a les candidatures de dernière minute, mais il y a ceux pour qui cela fait bien longtemps que l'aventure à déjà commencé. C'est le cas pour Benjamin Delrieux, le candidat PS de la quatrième circonscription de Dordogne.

Comment se démarquer lorsqu'on est investi depuis décembre dernier ? Le candidat de 26 ans à décider de partir sur les route du Périgord noir, à la rencontre des maires. Plusieurs fois par mois il organise des journées marathon avec des réunions publiques de 45 minutes dans cinq à six communes. Une méthode utilisée par le député en place le socialiste Germinal Peiro.

La Chapelle Aubareil, Valojoulx et Thonac. Une campagne de terrain sur la canton de Vallée de l'Homme. #Delrieux2017 pic.twitter.com/7IOkofEoyL — Benjamin Delrieux (@BenjaminDelrieu) May 26, 2017

Ce vendredi 26 mai, le candidat PS a fait arrêt à La Chappelle-Aubareil, Valojoulx, Thonac, Saint-Léon-sur-Vézère, Plazac et Peyza-le-Moustier. A chaque fois il fait arrêt dans les mairies pour rencontrer les élus et les habitants. Si le discours est parfois répétitif, le candidat assure qu'il arrive à développer ses idées. "Ça permet d'aller au fonds des choses car parfois ces élus me font part de problématiques qui sont très locales. La désertification médiale en revanche c'est revenu dans toutes les communes. Je veux montrer que je suis un élu de terrain et que je le serai encore une fois élu. Pour être un bon député il faut connaître son terrain. On ne peut pas se réveiller trois semaines avant le premier tour en disant qu'on veut être député."

Plus que six communes à visiter

Les réunions durent moins d'une heure, mais les élus semblent convaincus par cette méthode. Joëlle Jouanel-Monribot, maire sans étiquette de Peyzac-le-Moustier a été intéressée par la démarche. "Il est proche de nous c'est intéressant. Ça nous donne l'impression qu'on est reconnu, qu'il sait qui nous sommes et il voit notre situation." Il reste deux semaines de campagne à Benjamin Delrieux et six communes à visiter.

Les candidats dans la quatrième circonscription (Sarlat) :

Émilie Chalard et Luis Gonzalo Ferreyra (La France Insoumise) Marc Jutier et Alexis Hortobagyi (Fraternité citoytenne) François Coq et Moya Lemoine (Europe Ecologie Les Verts) Florence Joubert et Patrick Laflaquière (Front national) Nécati Yildirim et Wilfried Menanteau (Lutte ouvrière) Jean-Michel Toulouse et Bastien Durand (ParDem) Stéphane Roudier et Marie-Émilie Pasquer (Partit Occitan) Jacqueline Dubois et Daniel Reynet (La République en Marche) Joëlle Montupet Xavier Magne (Parti communiste) Cécile Faucher et Pascale Lotteau (Union populaire républicaine) Edwige Gorisse et Émile Pagura (Nouveau Centre) Nathalie Manet-Carbonnière et Jean-Marie Salevetat (Sans étiquette) Jean-Jacques De Peretti et Cécile Dulon (Sans étiquette) Thomas Michel et Aude Liquière (Sans étiquette) Jérôme Peyrat et Nathalie Fontaliran (Les Républicains) Chrystelle Chambon et Géraldine Da Cunha (Mouvement 100%) Benjamin Delrieux et Mireille Volpato (Parti Socialiste)

