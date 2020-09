Dordogne : Bernard Cazeau prend sa retraite politique

A 81 ans, Bernard Cazeau estime sur France Bleu Périgord prendre une retraite bien méritée. Il est encore pour quelques jours sénateur La République En Marche mais il ne se représente pas aux élections sénatoriales du dimanche 27 septembre. "Ça fait 45 ans depuis mon premier mandat de maire que je suis dans la politique de manière plus ou moins importante, il est temps de passer la main" affirme l'élu périgourdin même si un candidat de 95 ans se présente dans les Alpes-Maritimes au scrutin de ce dimanche.

172 sièges de sénateurs sont à pourvoir ce dimanche dont deux en Dordogne. Huit duos se présentent en Périgord.

Bernard Cazeau met un terme à sa carrière politique Copier

Bernard Cazeau qui a été maire de Ribérac et président du Conseil départemental a été élu pour la première fois au Sénat en 1998 avant d'être réélu deux fois, à chaque fois sous l'étiquette socialiste. En 2017, il choisi de rejoindre le parti de la République en Marche et de soutenir Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, un choix qu'il ne regrette pas aujourd'hui.

Une situation internationale "inquiétante"

Le sénateur s'est beaucoup occupé de la situation internationale sur la fin de sa carrière. Il était jusqu'à présent vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : "je regretterais de ne pas voir la suite car on vit dans un monde très tourmenté, très difficile et j'en ai pris conscience au cours de mes voyages à l'étranger, au Sahel notamment..... On voit le danger qui plane au dessus de nos têtes et dont les gens ne se doutent pas. Il est important d'avoir mis en place un système de prévention. Aujourd'hui le danger est permanent surtout quand on voit le désengagement des Etats-Unis". Bernard Cazeau est inquiet du développement du salafisme et du djihadisme qui reprend en Libye.

Un contexte difficile pour la nouvelle génération politique

L'élu périgourdin estime que la nouvelle génération politique a "des ambitions" et que "les femmes politiques sont plus travailleuses et plus appliquées". Bernard Cazeau regrette que cette nouvelle génération ait à composer avec un contexte "beaucoup plus difficile" et "des problèmes internationaux et des problèmes liés au coronavirus. On a été beaucoup plus tranquilles pour travailler".