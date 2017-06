Dordogne : Beynac privée de Tour de France ?

En conflit avec le Département sur la réalisation de travaux dans la traverse, la commune de Beynac pourrait être privée de Tour de France si la situation ne se débloque pas rapidement.

Beynac privé de Tour de France ? Ce n'est pas impossible. Engagée dans un conflit ouvert avec le Département, la commune pourrait voir la Grand Boucle lui passer sous le nez. La menace a été rendue publique ce mardi matin par Germinal Peiro. Lors d'une conférence de présentation des festivités qui accompagneront le Tour, le président du Département a brandi des photos attestant de sa bonne foi. "Il est totalement faux de dire que les travaux que nous demandons vont agrandir le trottoir. Il s'agit de 80 cm de pavés qui permettent aux piétons d'accéder aux commerces. La chaussée ne va pas être réduite," a expliqué Germinal Peiro.

Un tracé alternatif soumis aux organisateurs du Tour

Des propos contestés par le maire de Beynac, Alain Passerieux. Aujourd'hui les travaux sont à l'arrêt. Alain Passerieux a pris un arrêté municipal sur lequel le tribunal administratif va devoir se pencher. "Quoiqu'il en soit je ne veux pas prendre le risque de voir le Tour bloqué à Beynac et si aucune solution n'est trouvée dans les prochaines heures nous ferons passer la course de l'autre côté de la rive," a menacé Germinal Peiro. Un tracé alternatif a été soumis aux organisateurs du Tour. Il pourrait passer par Tournepique, le château de Castelnaud, les Milandes et Allas-les-Mines avant de retraverser la Dordogne pour rejoindre Saint-Cyprien. Jeudi, la préfète de Dordogne doit recevoir le maire de Beynac pour faire un point sur la situation actuelle. La décision de priver ou non Beynac de Tour de France pourrait être prise dans les jours qui suivent.