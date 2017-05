Dordogne : Bouillac est la commune qui a le plus voté FN au second tour de la présidentielle

Bouillac un village de 150 habitants dans le bergeracois a voté à 64.1% pour Marine le Pen au second tour de la présidentielle, alors que dans le même temps, la Dordogne a voté massivement pour Emmanuel Macron avec 64,29% des voix. Les électeurs frontistes veulent "remettre les Français au travail."

Bouillac, un village qui se niche dans une sorte de clairière au beau milieu d'une forêt du bergeracois. Dans cette commune de 150 habitants les électeurs ont placé Marine le Pen en tête du second tour avec 64,1% des voix, alors que la Dordogne a porté massivement son choix sur Emmanuel Macron. C'est la commune qui a le plus voté pour le FN en Dordogne. Au premier tour déjà à Bouillac, Marine le Pen était arrivée première avec 38,55 % des suffrages.

Ça fait 40 ans qu'on nous sert la même soupe, vous auriez fait quoi à ma place? - Bernard un habitant de Bouillac

En marge de la cérémonie du 8 mai, quelques habitants boivent le verre de l’amitié dans la salle des fêtes. Beaucoup sont encore en colère après la défaite de Marine Le Pen. L'accueil est dans un premier temps glacial "Vous êtes venus faire un sondage politique? On est en France on a la droit de penser ce qu'on veut! "La déception est encore bien présente....

Les choses s'apaisent. Bernard 70 ans s’avance, il a des choses à dire "y'a plus d'école, plus de gendarmerie, plus de poste, les routes ne sont plus entretenues, ça fait quarante ans qu'on nous sert la même soupe, vous auriez fait quoi à ma place?"

A Bouillac la valeur travail au cœur du vote Marine Le Pen

Dans le village beaucoup sont exploitants agricoles ou forestiers. Sébastien 43 ans est à bout "Pourquoi on ramène des étrangers quand c'est la saison de la pomme et des fraises? Et les Français ils font quoi? A un moment donné, il faut y aller!"

Il faut remettre les gens à travailler! - Jacquie un habitant de Bouillac

Jacquie un agriculteur en rajoute une couche "quand on pense que certains ne travaillent pas et touchent le RSA, ils se nourrissent, ils se logent, faut remettre les gens au travail plutôt que de les payer à rester chez eux, y'a vraiment un problème!"

Du bout des lèvres certains électeurs de Marine Le Pen veulent bien laisser une chance à Emmanuel Macron " On va voir ce que ça donne, on va voir à l'avenir.." Cela dit, lors des élections législatives, beaucoup m’ont assuré que le vote FN ne sera pas automatique. Ils vont privilégier une personnalité du cru.