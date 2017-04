Dordogne : Cause-de-Clérans est la commune qui le plus voté pour le FN

En Dordogne, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête avec 22.9% des suffrages. Paradoxalement dans une commune du Bergeracois à Cause-de-Clérans Marine Le Pen est arrivé en tête avec 40.1%. C'est la commune qui a le plus voté pour la candidate du front national

La Dordogne fait partie des trois départements français qui ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête des suffrages de ce premier tour de l’élection présidentielle (22.9%). Macron est arrivé 2 avec 22.49% et Le FN a réuni 20.93% des suffrages.

Il y a une commune qui a voté massivement pour Marine le Pen c'est Cause-de-Clérans avec avec 40,10 % des suffrages! C'est la commune de Dordogne où l'on a le plus voté Marine le Pen. Le deuxième arrivé c'est Emmanuel Macron avec 20,30 % et Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième avec 16,83 % des voix.

"On a fêté la victoire de Marine!" - Une habitante qui travaille dans un supermarché

Tout autour du Donjon en ruines des petites maisons en vieilles pierres jaunes. Tout le monde a un jardin et le village est calme. Anne – Marie sort ses poubelles elle est radieuse "on a fêté la victoire de Marine, ras-le-bol des immigrés et de travailler pour ceux qui ne fichent rien!"

Valérie une autre habitante ne se cache pas non plus d’avoir voter FN. Elle est femme de ménage "c'est pas parce qu'on vote FN qu'on est raciste, ils ont tous échoué faut essayer autre chose, pourquoi pas le FN?"

Je ne savais pas qu'ils étaient autant à droite! - Bérangère une Hollandaise

Dans le village il y a des Belges, des Irlandais, des Anglais et ils ne comprennent pas ce vote comme Bérangère qui est Hollandaise "je ne savais pas que le village était autant de droite, je n'en avais aucune idée, olala!!"

Frédéric Choveau est conseiller municipal et il n’a pas compris ce vote frontiste lors du dépouillement "Il n'y a pas de délinquance dans le village, les étrangers sont européens, ils sont privilégiés et ont du patrimoine, je n'explique pas ce vote, je le constate!"

Tous les électeurs de marine le pen que nous avons rencotnré nous ont confié qu’il voteraient à nouveau pour elle au second tout