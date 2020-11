Dordogne : "Ce deuxième confinement marque une forme d'impréparation du gouvernement" pour le Parti socialiste

Emeric Lavitola était l'invité politique de France Bleu Périgord ce lundi 16 novembre. Le secrétaire départemental du Parti socialiste estime qu'il faut créer une taxe sur le e-commerce destinée à financer "un fond de solidarité pour les commerces du centre-ville". "On est un certain nombre dans ce pays a considérer que ce qui a été mis en place pendant ce deuxième confinement favorise l'e-commerce et particulièrement Amazon".

Emeric Lavitola, secrétaire du Parti Socialiste en Dordogne Copier

Ce lundi 16 novembre, une tribune signée par des associations, des ONG et des partis politiques dont le PS a été publiée pour "stopper Amazon, le grand gagnant de la crise". "Il faut que ces entreprises là participent" affirme Emeric Lavitola, "il faut interdire tout ce qui peut pousser à la consommation numérique et demander aux consommateurs d'attendre la réouverture des petits commerces" au début du mois de décembre.

Un confinement inacceptable car les règles ne sont pas claires - Emeric Lavitola

Selon le secrétaire départemental du PS en Dordogne, ce "deuxième confinement marque une forme d'impréparation du gouvernement" car "les mesures ne sont pas équitables, qui peut comprendre que les petits commerces doivent être fermés quand les métros sont bondés ?". Emeric Lavitola estime que le gouvernement a fait des annonces l'été dernier qui n'ont pas été respectées comme le nombre de lits en réanimation ou la campagne de dépistage. Selon le secrétaire du PS, le gouvernement prend du retard sur la préparation de la distribution des vaccins contrairement en Allemagne et en Espagne.