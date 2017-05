Dordogne : "cette candidature est lamentable, c'est de la trahison"

Germinal Peiro, député PS du Périgord noir, président du conseil départemental était l'invité de France Bleu Périgord ce lundi. Il en a profité pour lancer une violente charge contre Nathalie Manet Carbonnière, candidate dissidente dans la 4e circonscription de la Dordogne contre le candidat du PS

Il en a profité pour régler ses comptes avec Nathalie Manet Carbonnière. La conseillère départementale socialiste et maire de Valojoulx, et qui est aussi la suppléante de Germinal Peiro avait annoncé sa candidature pour les législatives dans la quatrième circonscription en dissidence, contre le candidat investi par le PS, Benjamin Delrieux.

Et Germinal Peiro, qui soutient activement Benjamin Delrieux, n'a pas apprécié :

"Cette candidature est tout à fait lamentable, c'est une candidature de trahison, envers sa propre famille, envers ses amis, et une candidature de division"

Germinal Peiro précise : "cette candidature vise à affaiblir le candidat Benjamin Delrieux et à faire perdre la gauche, et donc c'est lamentable" dit l'élu, très en colère. Il faut dire qu'en face des candidats de gauche, deux élus bien connus dans le secteur sont candidats : l'ex LR aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron Jean-Jacques de Peretti, qui en tant que maire de Sarlat, dispose d'un réseau solide. Et Jérôme Peyrat, maire LR de La Roque Gageac, ancien chef des Républicains en Dordogne.

Germinal Peiro espère quatre élus de gauche le 18 juin au soir

"Personne n'est sûr du résultat" explique Germinal Peiro. "On ne connaît pas le poids de l'élection présidentielle" dit-il. Mais le député sortant président du conseil départemental veut croire que les périgourdins choisiront les candidats socialistes : "j'espère qu'il y aura trois élus socialistes et quatre élus de gauche après les élections législatives explique-t-il. "Colette Langlade (candidate sur la troisième circonscription) et Michel Moyrand (candidat sur la première circonscription) sont des gens très connus qui ont fait la preuve par leur travail de leur implantation, je suis persuadé qu'ils s'en sortiront'.