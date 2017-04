Dordogne : Daniel Garrigue a voté Benoit Hamon et soutiendra Emmanuel Macron au deuxième tour

Daniel Garrigue a voté Benoit Hamon au premier tour de la présidentielle de 2017 et ce gaulliste de gauche, maire de Bergerac votera pour Emmanuel Macron au second tour. Cet ancien député UMP ne comprend pas pourquoi certains lui font un procès.

"Je suis un homme libre !" Daniel Guarrige assume, il a voté pour Benoit Hamon au premier tour de la présidentielle 2017. "J'ai longtemps hésité entre Emmanuel Macron et Benoit Hamon mais au fond de moi, gaulliste de gauche, je ne pouvais pas glisser un bulletin Macron, trop libéral !"

Pourtant le maire de Bergerac, ancien député RPR et UMP avait soutenu ouvertement le candidat d'En marche ! lors d'une conférence de presse en mars. A l'époque il avait dit qu'il voterait Macron "sans aucun enthousiasme". Ce dimanche, son cœur a balancé du côté PS même s'il n'apprécie pas forcément "le programme économique d'Hamon." Alors pourquoi être passé du RPR au Parti socialiste ? "Je ne comprends pas pourquoi certains me font un procès, répond Daniel Garrigue. Je suis libre et gaulliste de gauche." Au deuxième tour, le maire de Bergerac ira voter Emmanuel Macron.