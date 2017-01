Dordogne : découvrez les 4 candidats aux législatives 2017 du parti Les Républicains

Le parti Les Républicains a investi ce dimanche ses quatre candidats pour les élections législatives en juin. La campagne commence difficilement avec des tensions au sein du parti

Pas de surprise, les quatre candidats du parti Les Républicains ont été investi par le parti ce dimanche. Un seul d'entre eux, Jérôme Peyrat a déjà tenté l'expérience. Pour les trois autres, ce sera une première campagne pour devenir député. Mais pour le maire de la Roque Gageac elle commence sur les chapeaux de roues avec l'affront de Jean-Jacques de Peretti. Le patron des Républicains a tapé du poing sur la table ce week-end. "Il faut de la discipline !" Dans le viseur, Thierry Boidet, chef de l'opposition au conseil départemental qui pourrait se présenter tout seul dans le Bergeracois, face à la candidate choisie par le parti.

► Laurent Mossion, investi à Périgueux, dans la vallée de l'Isle

Le premier adjoint d'Antoine Audi, maire de Périgueux a "saisi l'opportunité". Mais le combat n'était pas gagné d'avance. Deux autres membres du conseil municipal voulaient également partir en campagne. Laurent Rouquié, adjoint aux finances et Bruno Dunoyer, adjoint au commerce mais c'est Laurent Mossion qui a été choisi pour représenter les Républicains. Il affrontera notamment l'ancien maire de Périgueux, Michel Moyrand. Mais selon lui, il a toutes ses chances.

Laurent Mossion, candidat dans la circonscription de la Vallée de l'Isle © Radio France - Caroline Pomès

► Gaëlle Blanc, investie dans le Bergeracois

L'ex-adjointe de Daniel Garrigues, maire de Bergerac et conseillère départementale se présente dans la 2e circonscription. Face à elle, la députée écologiste sortante Brigitte Allain qui rebrigue un mandat et le candidat FN, Eric Villemagne.

Gaëlle Blanc, candidate dans le Bergeracois © Radio France - Caroline Pomès

► Isabelle Hyvoz, investie dans le Nontronnais

La présidente de l'union départementale des offices de tourisme de la Dordogne se piquera notamment à Colette Langlade, la députée PS sortante. Une adversaire de taille vue que la députée actuelle entame sa huitième année de mandature mais pour Isabelle Hyvoz, pas de souci, sa rivale est "usée".

"On sent un épuisement et Colette Langlade a une autosatisfaction qui ne correspond pas à ce que les Nontronnais me racontent sur le terrain." - Isabelle Hyvoz