Dordogne : dernier congrès des maires avant les élections municipales

Près de 300 élus ont assisté au Congrès annuel des maires de Dordogne, ce jeudi 10 octobre. A cinq mois des élections beaucoup ne sont pas sûrs d'être candidats, et tous expriment leur lassitude face à la baisse des ressources ou aux règles d'urbanismes toujours plus complexes

Dordogne, France

C'était le dernier congrès de l'union des maires avant les municipales, et près de 300 maires (sur 505 communes en Dordogne) étaient rassemblés dans la salle de la filature à Périgueux. Tous ces élus se plaignent d'une baisse des dotations de l'état, du remplacement de la taxe d'habitation par une dotation, ou encore des règles d’urbanisme qui se durcissent. La plupart des communautés de communes viennent d'adopter leur Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), pour réduire la transformation des terres agricoles en zones commerciales ou constructibles, et ils s'inquiètent de nouvelles restrictions dans le Schéma schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.

Si on stoppe toute construction pour préserver les terres agricoles, c'est une condamnation pour la ruralité" - Stéphane Mottier maire de St-Antoine d'Auberoche

Le vice-président du Grand-Périgueux en charge de l'urbanisme, Stéphane Mottier, s'oppose à de nouvelles interdictions de construire, alors que le PLUI a déjà diminué de moitié la possibilité de construire sur le territoire de l'agglomération. "on nous demande d'aller plus loin que la loi, et un ministre a même dit qu'il fallait remettre en cause le modèle de la maison individuelle ; _il faut faire comprendre aux énarques et aux citadins que la ruralité ne va pas se laisser faire_."