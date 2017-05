Dordogne : des militants de la République En Marche pas contents du choix des candidats

Il y aurait eu du "favoritisme" dans le choix des candidats République En Marche aux législatives en Dordogne, selon Lionel Pascal, l'animateur du comité du Grand Périgueux. Il ne comprend pas pourquoi, Philippe Chassaing, a été investi alors qu'il n'a pas été sur le terrain avec les adhérents.

Les choix des candidats la République En Marche n'ont pas satisfait tout le monde. Dans la 1ère circonscription, celle de périgueux, l'animateur local du mouvement, Lionel Pascal parle de "favoritisme". Philippe Chassaing, ancien professeur d'économie a été choisi par la commission d'investiture pour être le candidat aux législatives. Lionel Pascal a déclaré sa colère dans un communiqué, "imposer un candidat inconnu à Périgueux et totalement inactif durant les 9 mois de campagne présidentielle est une erreur de stratégie grave à quatre semaines du 1er tour des législatives alors que le candidat naturel (lui Lionel Pascal, NDLR) a conduit localement le Mouvement à une belle victoire en terre « mélenchonniste».

En Dordogne comme ailleurs le droit doit être respecté ! Le copinage et la censure ne forment pas la nouvelle politique! DELPON responsable pic.twitter.com/WaDTWJfSE3

Lionel Pascal remet en doute le fer de lance d'Emmanuel Macron, faire de la politique autrement. Pour lui, le candidat a été choisi par les hautes instances du parti sans prendre en considération les adhérents. Pourtant, le candidat investi lui trouve que son profil est bien à l'image d'En Marche, un homme de la société civile, ancien directeur adjoint d'une mutuelle. Cet ancien encarté PS se dit "très porté sur les dossiers social". Lionel Pascal a lui fait appel à la commission.

M.DELPON et P.CHASSAING suppriment le plus important Comité de Dordogne (156 membres) sans informer et consulter les adhérents. Démocratie ? pic.twitter.com/XducuUGUqE