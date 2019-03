Dordogne : distribution de tracts sur les marchés par les communistes à deux mois des européennes

Montpon-Ménestérol, France

Les élections européennes approchent. Dans deux mois, il faudra voter pour élire nos eurodéputés. En Dordogne, le parti communiste vient de se lancer dans la campagne. Au programme : distribution de tracts sur les marchés.

Ce mercredi 20 mars, une poignée de militants communistes s'étaient donné rendez-vous sur le marché de Montpon-Ménestérol. Veste rouge sur les épaules, Patrick fait ça depuis des années. "On continue cette vieille tradition révolutionnaire d'échanger les citoyens, les collègues dans les entreprises", explique-t-il, en interpellant les passants.

Depuis le 17 novembre, on a davantage de discussions politiques sur les questions sociales

À côté de lui, Jean-Paul essaie d'engager la discussion sur les problématiques chères au parti communiste. "On parle des salaires, des retraites, de la privatisation des aéroports de Paris, des péages d'autoroutes, de ce qu'on pourrait faire au niveau européen pour créer des fonds pour le développement social, l'emploi, la transition écologique", raconte ce militant de la première heure.

Une campagne en plein contexte des gilets jaunes

Pour Nadja Martinez, trésorière départementale, l'objectif, c'est de montrer que les militants sont toujours présents. "Il n'y a pas que des têtes en haut, il y a des militants sur le terrain. On est le premier parti de France en terme de militants, et on a un ancrage local très fort", dit-elle.

Surtout en ce moment, en plein contexte de mobilisation des gilets jaunes. "L'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens dans ce moment particulier qu'on vit", indique Benjamin Regonesi, secrétaire à la vie du parti. "Aujourd'hui, on a une certaine écoute. D'autant plus qu'on partage 90% de leurs revendications".

Déchirer sa carte d'électeur aujourd'hui, c'est favoriser ceux qui sont au pouvoir

Il remarque que les passants sont plus impliqués dans la vie politique, depuis quelques mois. "C'est vrai qu'on a davantage de discussions de fond sur la situation politique, et y compris avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Quand je distribuais, il y a un ou deux ans, ces discussions-là, on ne les avait pas. Les gens croyaient encore que les choses allaient changer. Depuis le 17 novembre, on a des discussions politiques sur les questions sociales, c'est très intéressant", estime-t-il.

"On aimerait leur faire comprendre qu'il y a d'autres moyens d'actions possibles. Les élections, c'est une forme d'action. Et déchirer sa carte d'électeur aujourd'hui, c'est favoriser ceux qui sont au pouvoir", ajoute Patrick.

D'autres distributions de tracts sur les marchés du département sont prévues dans les prochaines semaines, ainsi que devant des entreprises. Un meeting de Ian Brossat, tête de liste, pourrait également avoir lieu en Dordogne, avec Nathalie Fabre, maire de Montferrand-du-Périgord et candidate sur la liste communiste.