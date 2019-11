Dordogne : Dominique Bousquet se lance dans la campagne des municipales... à Terrasson

Terrasson-Lavilledieu, France

C'est désormais officiel. Dominique Bousquet, le président du parti les Républicains en Dordogne. se lance dans la campagne des municipales. Mais pas à Thenon, ville dont il est maire depuis près de 36 ans. Non, Dominique Bousquet s'intéresse fortement à Terrasson, la ville voisinen dirigée depuis 30 ans par un autre élu qui fut un temps membre de l'UMP, Pierre Delmon aujourd'hui âgé de 83 ans.

Et sur le tract distribué dans de nombreuses boîtes aux lettres, le message est clair. Sous une photo de Dominique Bousquet, il est écrit "candidat aux élections municipale de 2020".

L'actuel maire de Thenon et conseiller départemental LR confirme : il s'intéresse fortement à Terrasson. Mais il ne veut pas officiellement annoncer sa candidature. Pas encore, question de timing.

Même s'il espère dit-il aller jusqu'au bout et prendre la ville au mois de mars. Tout cela avec une liste "ouverte" à "différentes sensibilités politiques" explique Dominique Bousquet. Mais certainement pas avec l'investiture Les Républicains ni le logo du parti qu'il préside pourtant en Périgord.

Un duel face à Pierre Delmon ?

Si l'actuel maire de Thenon s'intéresse désormais à Terrasson c'est aussi parce qu'il espère rester président de la communauté de communes et travailler "plus efficacement" dit-il avec la ville centre. Evoquant des tensions en coulisse ces dernières années avec la municipalité dirigée par Pierre Delmon.

"Cela fait bientôt 6 ans que je travaille parfois en phase, parfois de façon plus tendue, difficile, avec la municipalité de Terrasson. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis candidat. Beaucoup de choses ont été faites avec pierre Delmon, mais il faut plus de contacts, plus d'animation et un développement économique qui depuis quelques temps n'existe plus" dit Dominique Bousquet.

L'ex industriel Pierre Delmon en poste depuis 30 ans à Terrasson et poids lourd de la politique locale qu'il devra peut être affronter aux municipales...