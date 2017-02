Dordogne : dur dur de tracter face aux Périgourdins déçus de la politique

A deux mois de l'élection présidentielle, c'est l'heure du tractage pour les partis. Les militants de France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon distribuent des programmes sur le marché de Périgueux et affrontent les déçus de la politique

"Tous les mêmes, il y en a marre des politiques !" Nicole souffle. C'est la troisième personne d'affilée qui refuse de prendre son tract. "Que voulez-vous faire avec ça ? Le dialogue avec ces gens-là est très difficile." Cette militante vient tracter sur les marchés pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise depuis décembre. La mission numéro 1, c'est "convaincre ceux qui n'y croient plus." Et ce samedi matin sur le marché de Périgueux, c'est presque un Périgourdin sur trois.

"C'est incroyable tout ce qu'on me demande. Ce qui revient souvent, c'est "est-ce que celui-là est intègre ?" - Jean-Michel Cherbéro, représentant de la France Insoumise en Dordogne.

"Tous pourris !"

Ce n'est pas facile. Entre les "je m'en fiche", "je ne sais pas pour qui je vais voter", "je ne voterai pas " ou "vont-ils tenir leurs promesses ?", Jean-Michel Cherbéro, le chef de campagne de Jean-Luc Mélenchon en Dordogne a une réponse pour les déçus de la politique. "Ça c'est du passé. Nous on veut autre chose et on propose quelque chose de différent notamment une 6ème République."

#Dordogne "Tous des pourris. Il y en a marre des politiques." Tractage difficile pour #FranceInsoumise ce matin sur le marché de #Perigueux. pic.twitter.com/Ptnr4PDqSY — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 25, 2017

Encore faut-il que les militants arrivent à convaincre. En quelques heures, la quinzaine de militants France Insoumise arrivera tout de même à distribuer plus d'une centaine de tracts.