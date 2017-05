Dordogne : "Edouard Philippe sait mélanger l'intuition et la rationalité"

Jérôme Peyrat, maire de La Roque Gageac et candidat LR aux législatives en Périgord noir connaît bien Edouard Philippe pour avoir travaillé avec lui au début des années 2000 à l'UMP. Il décrit un homme "très ouvert et brillant".

Le nouveau premier ministre s'appelle donc Edouard Philippe. Son gouvernement devrait être connu d'ici le prochain conseil des ministres qui aura lieu demain ce mercredi, l'annonce se fera sans doute mardi soir.

Edouard Philippe a 46 ans. Il est normand et député maire du Havre et il est issu de la même promo à l'ENA qu'Emmanuel Macron. Edouard Philippe est un proche d'Alain Juppé, il est issu du parti des Républicains. "Il est un homme de grand talent, qui a toutes les qualités" a dit Alain Juppé.

Jérôme Peyrat a bien connu Edouard Philippe au début des années 2000 © Radio France - Antoine Balandra

S'il y en a un en Dordogne qui a bien connu Edouard Philippe, c'est bien Jérôme Peyrat. Le candidat LR sur la circonscription du Périgord noir a travaillé avec lui entre 2002 et 2004. Edouard Philippe était alors directeur général de l'UMP et Jérôme Peyrat directeur des fédérations. Jérôme Peyrat lui a ensuite succédé au poste de directeur général et il garde le souvenir d'un homme très brillant de ses séances de travail avec Edouard Philippe.

"J'ai le souvenir d'un homme chaleureux, fidèle, rapide, qui sait mélanger l'intuition et la rationalité dit Jérôme Peyrat

Le maire de La Roque Gageac se dit aussi ouvert que lui, et pense que le clivage droite gauche est une "impasse politique". "Il sait ce que c'est que la réalité économique et sociale française" dit Jérôme Peyrat. Il estime également que la nomination d'un premier ministre de droite n'est pas un caillou dans sa chaussure pour la clarté de sa campagne pour les législatives : "Ce sera sans doute comme pour la présidentielle, ce sera un choix d'Homme, chacun sait depuis longtemps en sarladais que je suis assez ouvert, que je ne suis pas dogmatique".

Jean-Jacques de Peretti ravi lui aussi

Le maire de Sarlat, qui a quitté les Républicains et qui se lance dans la campagne pour les législatives sans étiquette en Périgord noir est lui aussi ravi de la nomination d'Edouard Philippe...

Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat © Maxppp - Maxppp

Pour Jean Jacques de Peretti, qui a toujours dit son soutien à En Marche, "c'est certainement le meilleur choix que pouvait faire Emmanuel Macron. Si on est hors des clivages, et si on veut donner une grande chance à ce quinquennat, il faut être derrière". Mais cette nomination va-t-elle être une aventure personnelle ou bien nuire considérablement à la campagne pour les législatives des Républicains ? "Je serais François Baroin, je serais un dirigeant de LR, je serais ravi que des membres des Républicains entrent au gouvernement" dit-il.

LR veut-elle être dans une majorité d'idée ou rester dans de vieux clivages qui n'existent plus se demande Jean Jacques de Peretti.

"Cela va dans le bon sens, depuis longtemps les partis traditionnels sont un peu sclérosés, l'état de la France nécessite de rassembler les talents" dit Patrice Favard, le maire de Ribérac

Il précise qu'il souhaite bien sûr l'élection de nombreux membres de son parti. Mais il ne faudra pas rentrer ensuite dans une opposition systématique précise-t-il, "personne n'échappera à la recomposition" précise l'élu.