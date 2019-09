Dordogne : Elisabeth Dartencet, officiellement candidate à la mairie de Périgueux

Périgueux, France

Les électeurs n'auront que l'embarras du choix le 15 mars prochain, tant les listes pour les municipales se multiplient à Périgueux. Elisabeth Dartencet annonce officiellement ce lundi 9 septembre qu'elle conduira sa propre liste pour les municipales de 2020.

18 ans passés au conseil municipal de Périgueux

A 64 ans, Elisabeth Dartencet n'est pas une novice en politique. Engagée en 2001 avec Xavier Darcos, elle a été conseillère municipale et communautaire. Dans l'opposition pendant le mandat du socialiste Michel Moyrand, elle rejoint la liste du maire actuel Antoine Audi en 2014 et occupe les fonctions d'adjointe à la culture et à la communication et de vice-présidente du Grand Périgueux en charge de l'habitat, de la cohésion sociale et de la santé. En désaccord profond avec le maire actuel, Elisabeth Dartencet annonce le 14 juin dernier qu'elle démissionne de son mandat d'adjointe.

Une liste sans étiquette

Marquée jusqu'à présent à droite, Elisabeth Dartenset conduira une liste apolitique qui devrait être baptisée "Pour Périgueux". "Après ma démission de ma charge d'ajointe, explique-t-elle, un certain nombre de Périgourdins m'ont sollicitée pour constituer un groupe de réflexion afin de créer une majorité d'idées pour Périgueux. Après deux mois de réflexions intenses et de travail cet été, j'ai dit, allez, on y va! J'ai fait une liste qui n'est pas adossée à un parti politique et qui sera composée de Périgourdins de sensibilités différentes. Je souhaite proposer une vision plus apaisée que lors de ce dernier mandat, et une vision avec beaucoup plus de collectif et de concertation".