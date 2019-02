Dordogne : Francis Dutard ancien conseiller général de Saint-Cyprien et maire de Meyrals est décédé

L'ancien conseiller général de Saint-Cyprien et maire de Meyrals, Francis Dutard, est décédé hier mardi. Il était âgé de 69 ans.

Francis Dutard avait été élu en Périgord noir pendant plus de 30 ans

Meyrals, France

La mairie de Meyrals l'annonce ce mercredi matin sur son site internet: l'ancien maire de la commune et conseiller général de Saint-Cyprien, Francis Dutard est décédé. Le décès est survenu mardi suite à une longue maladie. Francis Dutard était âgé de 69 ans. Il avait quitté la politique en 2015.

Maire de Meyrals pendant 25 ans et conseiller général de Saint-Cyprien pendant 12 ans

Francis Dutard, avait été élu au conseil municipal de Meyrals en 1983. Six ans plus tard, en 1989, il était devenu maire, un mandat qu'il exercera pendant 25 ans jusqu'en 2014. Il s'était représenté en 2014 mais avait été battu. En 2003, le maire socialiste de Meyrals avait été élu conseiller général du canton de Saint-Cyprien, réélu, il exercera ce mandat jusqu'en 2015. Suite au redécoupage électoral, il ne s'était pas représenté en 2015. Son canton, devenu celui de la vallée Dordogne, est actuellement détenu par le président du conseil départemental Germinal Peiro et par Brigitte Pistolozzi.

Francis Dutard était le père de trois fils. Les obsèques auront lieu vendredi 08 février à 14h30 à l'église de Saint-Cyprien.