Nouveau round entre Germinal Peiro et les opposants au contournement de Beynac. En fin de semaine dernière, trois grandes banderoles noires de 30 mètres de long ont été posées sur les murs des châteaux de Castelnaud et Marqueyssac, et en contrebas du château de Beynac. On peut y lire en lettres blanches de 2,60 mètres de haut "Non au massacre de la vallée".

"Nous voulons une prise de conscience de tout le monde au niveau local et jusqu'au niveau international", indique Kleber Rossillon opposant de longue date au projet et propriétaire des châteaux de Castelnaud et Marqueyssac. "Il n'y pas eu d'étude des conséquences de ce projet de déviation dans cette zone classée Unesco. Il y a une vraie menace sur le site, les autorités doivent arrêter le projet." Selon Kleber Rossillon, l'enquête publique et les études réalisées ne sont pas suffisantes.

"Le mot massacre est inapproprié" - Germinal Peiro

Une chose est certaine, les touristes ne pourront pas rater ces banderoles lorsqu'ils prendront des photos de la vallée cet été. "On prend un risque mais le projet va abîmer beaucoup plus le paysage. Ce qui se passe est plus grave qu'une banderole." Germinal Peiro, le président du département ne l'entend pas de cette oreille. "C'est un combat perdu. Les travaux vont se faire. Utiliser le mot massacre est inapproprié", souligne l'élu.

Il va saisir dès aujourd'hui les services de l'Etat pour faire retirer ces banderoles. "Je connais beaucoup d'administrés qui sont embêtés pour la couleur de leur volet ou la taille de leurs carreaux. Il serait inadmissible que ces banderoles qui détruisent le paysage puissent rester au-delà de quelques jours."