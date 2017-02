Un Périgourdin interpelle Donald Trump dans une lettre ouverte

Le président de l'association Chrétiens d'Orient Périgord, Pierre-Sylvain Roche, a décidé d'écrire une lettre directement au Président des Etats-Unis. Il réagit aux décisions politiques prises par Donald Trump concernant l'accueil des étrangers.

"Nous avons accueilli il y a plus d'un an une famille de Chrétiens d'Orient en provenance d'Irak", écrit Pierre-Sylvain Roche dans sa lettre. C'est même l'une des premières phrases écrites juste sous l'en-tête qui s'adresse directement au Président des Etats-Unis.

Avec ces mots, le président de l'association Chrétiens d'Orient Périgord, veut pointer du doigt la politique d'immigration menée par le "chef du pays le plus puissant de la Terre." Fin janvier, Donald Trump avait en effet signé un décret interdisant l'entrée, sur le sol des Etats-Unis, de ressortissants de sept pays étrangers, dont l'Irak.

Une parfaite intégration

Pour illustrer ses propos, Pierre-Sylvain Roche raconte à Donald Trump l'arrivée et l'insertion il y a quelques mois d'une famille de Chrétiens d'Irak. "Notre idée était d'aider ces pauvres gens persécutés et de leur faire oublier les terribles moments qu'ils ont vécus." Le président de l'association insiste sur "l'immense mouvement de solidarité" qui a suivi et qui a permis aujourd'hui à cette famille, avec cinq enfants, d'être maintenant "intégrée."

Début 2017, "les enfants parlent parfaitement français sans accent, les parents parlent correctement et le père travaille." Au-delà de leur insertion dans le village périgourdin, Pierre-Sylvain Roche insiste, dans son courrier, sur "le véritable bienfait" que cela a été, pour ces "réfugiés de guerre", mais aussi pour la commune et ses habitants.

Une "expérience émouvante" pour l'auteur de ces lignes qui rappelle à Donald Trump que, "bien qu'ils soient tous d'un pays très éloigné du nôtre, il faut se garder de la tentation de mettre tout le monde dans le même panier."

Il faut faire la différence entre les victimes et leurs bourreaux qui ne méritent que notre condamnation

— Pierre-Sylvain Roche, président Chrétiens d'Orient Périgord

Ainsi, Pierre-Sylvain Roche appelle le président des Etats-Unis à "lever son bras armé contre les bourreaux barbares", et à "tendre l'autre, secourable et généreux, vers ces malheureuses victimes." En somme, de séparer "l'ivraie et le bon grain."

"Quelque chose qui me tient à cœur"

Donald Trump sera-t-il sensible à cette lettre ouverte ? "Quelque soit l'issu de ma démarche, même si c'est très rapidement à la poubelle, ce n'est pas très grave. Au moins j'aurais eu l'impression de faire quelque chose qui me tient à cœur", précise le président de Chrétiens d'Orient Périgord.

"De toute façon", dit-il, "ce n'est pas mon but qu'il me réponde." _Pierre-Sylvain Roche espère discrètement que le message n'arrive, pas forcément jusqu'à Donald Trump, mais peut-être jusqu'à son entourage. _"Ce sera toujours un petit pion d'avancé."