Dordogne : il n'y a plus que 505 communes dans le département

Dordogne, France

Le nombre de communes diminue en Dordogne ce 1er janvier 2019. Après une série de fusions en 2016 et en 2017, de nouveaux mariages prennent effet ce mardi. Le département passe ainsi de 520 à 505 communes.

C'est un petit bouleversement pour Brantôme-en-Périgord qui va devenir la commune la plus importante du Périgord vert et dépasser le chiffre de 3.700 habitants. "La Venise du Périgord" accueille six nouveaux villages : Eyvirat, Saint-Crépin-de-Richemont, Cantillac, La Gonterie-Boulouneix mais aussi Valeul et Sencenac-Puy-de-Fourches. Le nombre d'élus diminuera lors des prochaines municipales en 2020.

Cinq autres unions

Autre changement, on ne dira plus Les-Eyzies-de-Tayac-Sireul mais Les-Eyzies. La commune du Périgord noir passe le cap des 1.000 habitants en se regroupant avec Manaurie et Saint-Cirq. Saint-Amand-de-Coly et Coly s'unissent aussi pour former Coly-Saint-Amand. Les communes de Maurens, Laveyssière, Saint-Julien-de-Crempse et Saint-Jean-d'Eyraud donnent naissance à un ensemble de 1.600 habitants baptisé Eyraud-Crempse-Maurens.

En Bergeracois, Sigoulès et Flaugeac fusionnent aussi. Enfin Saint-Julien-d'Eymet, Sainte-Innocence et Saine-Eulalie-d'Eymet ne vont désormais former qu'une seule commune dénommée Saint-Julien-Innocence-Eulalie.