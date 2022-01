Les soutiens de Christiane Taubira organisent leur première réunion en Dordogne

Elle n'est pas encore officiellement candidate, et pourtant ils l'attendent. Le 15 décembre dernier, dans une vidéo, Christiane Taubira s'est donné un mois pour décider d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. A quelques jours de l'échéance, des membres du Parti radical de gauche et des citoyens lancent "la Dordogne avec Christiane Taubira". Ils appellent à une candidature unique à gauche, et voient dans l'ancienne ministre de la Justice la candidate idéale.

"On se met en ordre de bataille"

A l'initiative de ce comité informel, le porte-parole de Planète République (une initiative portée par le PRG en vue de l'élection présidentielle) en Nouvelle-Aquitaine Patrice Reboul, et une citoyenne de 30 ans, infirmière libérale, Juliette Douard. "Notre objectif est de rassembler tout le monde. Il faut surpasser la guerre des égos. S'il n'y a pas d'union, ce sera une catastrophe", indique Patrice Reboul. "Christiane Taubira, ce n'est pas une candidature de plus, c'est une candidature au-dessus", ajoute-t-il. "C'est une candidate qui pourrait sauver la gauche, je l'espère", aquiesce Juliette Douard. Tous deux assurent être en discussion avec le Parti socialiste en Dordogne et la Gauche républicaine et socialiste. Ils ont également contacté les Verts, mais leur appel est pour le moment resté sans réponse.

"On se met en ordre de bataille. On attend le 15, et lorsqu'elle se sera déclarée le 15, on ira à fond", soutient Patrice Reboul. D'ores et déjà, une réunion publique sera organisée à Ribérac samedi 08 janvier à 14h à la salle numéro 2 du palais de justice. Et tous deux prévoient de faire du tractage, d'organiser des débats dans les quatre circonscriptions de Dordogne, et pourquoi pas, d'inviter Christiane Taubira en Dordogne.