Dordogne : Jacques Auzou (officiellement) de retour aux affaires

Le maire de Boulazac-Isle-Manoire et président du Grand Perigueux va sortir du centre de rééducation de La Lande ce week-end. Il y a été admis il y a plus de quatre mois après un accident vasculaire cérébral. Même s'il n'a jamais vraiment lâché ses dossiers, Jacques Auzou est officiellement de retour aux affaires.

Une reprise à mi-temps

Le président du Grand Perigueux va enfin retrouver ses bureaux et sa maison. Il va d'abord reprendre le travail à mi-temps car il a encore besoin de rééducation. "Le patron est de retour, c'est une bonne nouvelle" disent ses équipes. Les décisions vont être prises plus rapidement et Jacques Auzou ne va pas manquer de travail. De nombreux chantiers sont en cours dans l'agglomération : le pôle d'échange intermodal de la gare de Périgueux, les travaux de la gare de Niversac, le gymnase de Mensignac et bien d'autres encore.

Première sortie officielle le 10 avril

L'élu communiste devrait faire sa première sortie officielle le 10 avril à Saint-Pierre-de-Chignac pour l'inauguration de la maison médicale et du gymnase de la commune. Les élus du Grand Périgueux le retrouveront le 1er juin dans son fauteuil de président lors du prochain conseil communautaire, avant ça il y aura le conseil municipal de Boulazac-Isle-Manoire et bien sûr le match du Boulzac Basket Dordogne face à Blois le 21 avril. Lors d'une interview à France Bleu Périgord début mars, Jacques Auzou a annoncé qu'il allait démissionner de neuf de ses nombreux mandats.