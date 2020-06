Dordogne : Jérôme Peyrat dément être le conseiller du numéro un de la République en marche Stanislas Guerini

Après avoir conseillé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet, Jérôme Peyrat est-il devenu, le nouveau conseiller bénévole de Stanislas Guérini, délégué général de LREM? C'est ce qu'affirme le journal L'Opinion dans un article paru ce mercredi 3 juin.

Je ne suis le conseiller de personne, je donne simplement, à titre militant et bénévole, un coup de main à la majorité, présidentielle. " Jérôme Peyrat

Joint par téléphone, le maire de la Roque-Gageac, ancien patron de l'UMP en Dordogne réfute le terme de conseiller. "Je n'ai absolument pas rejoint le cabinet de Stanislas Guerini précise-t-il. En tant que militant de la cause macronienne, j'ai participé à titre personnel et associatif à une ou deux réunions au siège du parti. Je continue à donner un coup de main à la majorité présidentielle, mais mon véritable travail est au ministère (de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales) rappelle-t-il. Inspecteur général de l'administration, je suis affecté au suivi de la mise en oeuvre du Plan action cœur de ville, dont bénéficient notamment Périgueux et Bergerac.