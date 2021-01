Dordogne : Jérôme Peyrat devient conseiller politique du patron de La République en Marche

Un Périgourdin va devenir conseiller politique du délégué général de la République en Marche Stanislas Guérini. Après avoir été conseillé d'Emmanuel Macron de mai 2019 à janvier 2020, le maire de La Roque Gageac Jérôme Peyrat, 58 ans, est propulsé à ce poste stratégique. Celui qui a aussi été patron de l'UMP en Dordogne, ancien directeur adjoint du cabinet de Nathalie Kosciusko Morizet, et surtout ancien conseiller de Nicolas Sarkozy retrouve donc des fonctions qui s'annoncent très importantes dans le dispositif autour d'Emmanuel Macron.

Cest une fonction stratégique, parce qu'en tant conseiller politique de Stanislas Guérini, Jérôme Peyrat va avoir pour mission principale de rassembler autour de la majorité présidentielle pour préparer les départementales et régionales de cette année qui s'annoncent difficiles pour le parti au pouvoir. A plus long terme il devra aussi plancher sur la présidentielle.

Pour gagner La République en Marche devra en tout cas rassembler ses partenaires et même plus largement. Ce sera justement la mission de Jérôme Peyrat : "on est face à des élections qui sont des élections d'alliances politiques, de recherche de majorité, pour travailler. Le contexte et sanitaire et économique fait que les Français n'ont pas forcément envie de batailles politiciennes, mais plutôt que les gens se rassemblent pour le meilleur" dit-il.

Jérôme Peyrat a l'habitude des jeux de pouvoir, des tractations politiques, lui qui a conseillé Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac et dirigé l'UMP en Dordogne. Il assume avoir tourné la page et pris le virage du macronisme. Le maire de La Roque Gageac a même désormais sa carte chez LREM.

Son poste de conseiller politique national va aussi lui permettre de manœuvrer ici en Périgord. Avec pourquoi pas l'idée de monter une alliance et de renverser la majorité aux prochaines départementales. Mais Jérôme Peyrat l'assure : il n'a pas pour l'instant d'ambition électorale personnelle.