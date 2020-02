Le maire de La Roque Gageac et ex conseiller du président Macron n'est pas surpris pas sa convocation devant le tribunal correctionnel pour violences conjugales. Il estime qu'il va enfin pouvoir s'expliquer.

Dordogne : Jérôme Peyrat en correctionnelle "cela va me permettre d'exposer les circonstances et les faits"

Jérôme Peyrat, maire de La Roque Gageac et ex conseiller du président de la République réagit ce vendredi soir à sa convocation devant le tribunal correctionnel pour violences conjugales. Joint par France Bleu Périgord, l'élu périgourdin estime " que ce n'est pas une surprise... je m'attendais dit-il à cette décision : il s'agit d'une étape qui va me permettre enfin d'exposer les circonstances dans lesquelles ça s'est passé et je vais préparer sérieusement cette étape".

Jugé à la mi-avril

Le maire de La Roque Gageac est soupçonné d'avoir frappé sa compagne au visage le 30 janvier dernier. Les faits se sont déroulés alors qu'ils étaient en voiture à La Roque Gageac. L'affaire a été délocalisée et c'est donc le procureur de la République d'Angoulême qui a donc décidé que l'élu périgourdin serait convoqué devant le tribunal correctionnel pour des violences conjugales ayant entraîné une interruption supérieur de travail supérieur à huit jours.

Dans un état d'esprit combatif

Jérôme Peyrat devrait être jugé à la mi-avril par le tribunal correctionnel d'Angoulême. en attendant il se dit " combatif " . " il s'agit pour moi, de montrer à mes proches, ma famille, mes parents et mes enfants, quel homme je suis".