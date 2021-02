Dordogne : Karine Ménard quitte la direction du Rassemblement National

Karine Ménard n'est plus la déléguée du Rassemblement National en Dordogne. L'institutrice périgourdine quitte ses fonctions pour raisons personnelles. Alain Rodriguez, son actuel adjoint, la remplace.

Le mandat de Karine Ménard aura duré moins de six mois à la tête du Rassemblement National en Dordogne. La déléguée du parti d'extrême droite avait été nommée par le bureau politique le 6 novembre dernier. Aujourd'hui, elle quitte ses fonctions pour raisons personnelles annonce-t-elle à France Bleu Périgord ce lundi 22 février. Avec la préparation des élections départementales et régionales à venir en 2021, Karine Ménard démissionne de ses fonctions du RN et laisse la place à son adjoint, Alain Rodriguez.