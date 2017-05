Présidentielle - Dordogne : la commune de Montaut vote à 96,15% pour Emmanuel Macron

En Dordogne pour ce second tour de l'élection présidentielle, dix communes ont voté à plus de 80% pour Emmanuel Macron. Et c'est à Montaut, petite commune de 128 habitants au Sud de Bergerac que le nouveau président de la République enregistre son score le plus important.

En Dordogne, avec 64,29% des voix, le nouveau président de la République Emmanuel Macron a enregistré un score légèrement supérieur au score national. Une dizaine de communes ont placé Emmanuel Macron largement en tête avec des scores supérieurs à 80%.

Et c'est Montaut, petite commune de 128 habitants au Sud-Est de Bergerac qui détient la palme du vote Macron en Dordogne avec 96,15% des voix. Dans ce village au coeur des vignes, 75 personnes ont voté pour le nouveau président de la République et seulement trois pour son opposante du Front National Marine Le Pen. les dix autres communes qui ont voté pour Emmanuel Macron à plus de 80% sont : Saint-Cassien, Bardou, Urval, Saint-Raphaël, Carves, Granges d'Ans, Sainte-Foy-de-Belvès, Saint-Léon-sur-Vézère et Valojoux.