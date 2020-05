Dordogne : la désignation de 456 maires et leurs adjoints commence ce samedi

Ils attendaient ça depuis plus de deux mois : les conseils municipaux élus au complet depuis le 15 mars vont pouvoir désigner leur maire et leurs adjoints. Ces conseils municipaux d'installation étaient prévus fin mars (entre le 20 et le 22), mais ils avaient dû être reportés à cause du confinement. En Dordogne, 456 communes, soit plus de 90%, fonctionnaient avec des élus au mandat prolongé. Les 49 autres communes périgourdines sont convoquées pour un second tour le 28 juin.

Des maires sur siège éjectable

Le scrutin du 15 mars n'a pas changé la majorité dans des communes comme Boulazac-Isle-Manoire, Trélissac, Mussidan, Brantôme, ou encore Terrasson. Pour elles, ce conseil municipal de ré-installation ne sera presque qu'une formalité en retard. Mais à Chancelade, Thiviers, Lalinde, Excideuil, au Lardin-St-Lazare ou encore à Château-l'Evêque, le maire sortant a dû gérer la crise du coronavirus depuis un siège éjectable, et la passation de pouvoirs avec la nouvelle majorité sera sûrement un soulagement à Chancelade, Thiviers, au Lardin-Saint-Lazare, à Excideuil, Lalinde, ou encore à Prigonrieux.

Un scrutin sous protection sanitaire

Cette première séance des nouveaux conseils municipaux sera soumise à des règles sanitaires contraignantes. Le port du masque n'est que recommandé mais du gel hydroalcoolique sera à disposition, et le vote doit se tenir dans une salle qui permet aux conseillers de mettre suffisamment de distance entre eux, Le premier conseil municipal de Mussidan se tiendra par exemple lundi soir dans la salle Aliénor-d'Aquitaine. À Chancelade c'est la salle multi-activité de Chercuzac qui a été choisie pour ce samedi matin. Et souvent les élus se retrouveront dans la salle des fêtes comme à Château-l’Évêque dimanche, à Creysse et Champcevinel lundi. Chaque conseiller pourra venir avec deux procurations, ce qui permet de voter avec la présence d'un tiers seulement du conseil municipal.

Pour éviter la foule, le huis-clos peut être décidé dès l'ouverture de la séance, et la réunion peut être diffusée en direct par exemple sur "Facebook live"

Vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats du premier tour des municipales en Dordogne ICI

Quelques dates

Le conseil municipal d'installation est prévu ce samedi 23 mai à Chancelade (10h Chercuzac), Lalinde, Bassillac-et-Auberoche, Coursac, Saint-Jory-de-Chalais, Trémolat, Razac-sur-l’Isle, Annesse-et-Beaulieu, Escoire, Douzillac.

Le conseil municipal d'installation est prévu ce dimanche 24 mai pour Trélissac (11h foyer socio-culturel) et Château l'Evêque (10h salle des fêtes)

Le conseil municipal d'installation est prévu ce lundi 25 mai à Champcevinel (20h salle des fêtes), Thiviers (20h), Mussidan (19h salle Aliénor-d'Aquitaine), Creysse (18h salle des fêtes), et Saint-Méard-de-Drône.

Le conseil municipal d'installation est prévu ce mardi 26 mai à Cours-de-Pile et Prigonrieux.

Le conseil municipal d'installation est prévu ce mercredi 27 mai à Brantôme (20h salle du Dolmen), Agonac (20h), et Marsac-sur-l’Isle

Le conseil municipal d'installation est prévu ce jeudi 28 mai à Boulazac-Isle-Manoire (18h salle polyvalente), au Lardin-Saint-Lazare (20h) et Saint-Sulpice-de-Roumagnac.