Dordogne : la France Insoumise installe son camion à hologramme dans le département

Les élections européennes auront lieu le 26 mai en France. La France Insoumise a désigné Manon Aubry comme tête de liste. Pour faire campagne le parti de Jean-Luc Mélenchon a lancé une initiative inédite dans le pays. Depuis le début du mois de février, il parcourt le territoire avec quatre "holovans" dans quatre secteurs prédéfinis.

Le camion dévoile l'hologramme d'un candidat

"Ces camions permettent de retransmettre les meetings de nos candidats," explique Jean-Michel Cherbero, militant de la France Insoumise. Une fois installée sur une place ou sur un marché l'holovan ouvre ses portes pour dévoiler l'hologramme d'un des candidats aux européennes. Une technique qui permet de donner des réunions publiques devant de petits groupes de personnes. L'holovan sera parfois accompagné d'un candidat en chair et en os.

En Dordogne, le camion va s'arrêter dans sept villes ou villages. Il sera dès le 23 février à Bassillac puis Trélissac. Le 26 février à Boulazac le matin et l'après-midi à Marsaneix et le 27 février à Chamiers. Lors de ces trois rendez-vous, le candidat Eric Degenne sera présent pour discuter avec le public. Le camion prendra ensuite la route de Montanceix et Sarlat où il terminera son tour périgourdin le 28 février.