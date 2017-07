Dordogne : la réforme du code du travail pas la bienvenue à la fête de la Morélie à Terrasson

Ce dimanche se tenait la 46ème fête de la Morélie, à Terrasson, une fête de l'Huma en miniature, organisée par le parti communiste de Dordogne. Cette année, elle était marquée par la réforme du code du travail du nouveau président, Emmanuel Macron.

A 2 mois d'une journée de mobilisation contre la réforme du code du travail, à l'appel de la CGT, le 12 septembre prochain, le Parti communiste Français de Dordogne a organisé ce dimanche sa 46e fête de la Morélie, à Terrasson. C'est une fête de l'Humanité en miniature avec une exposition sur le centenaire du Front-Populaire, un repas sous chapiteau, un concert de chansons françaises et un meeting politique sur "comment reconstruire la gauche et résister à Macron ?" Cette édition était évidemment teintée par le projet de loi de réforme du code du travail du gouvernement.

Dans les allées sous les arbres, la réforme du code du travail revenait dans presque toutes les discussions. A la fête de la Morélie, le projet de loi n'est pas très apprécié. Certains camarades du PCF préparent même la lutte de la rentrée. En première ligne, Georges Ridouin de l'institut d'histoire sociale de la CGT. "La lutte ouvrière c'est elle qui a construit les lois sociales, les congés payés, etc. Ce nouveau gouvernement est en train de détruire 100 ans de résistance !"

"On nous fait avaler des couleuvres et c'est les ouvriers et les pauvres qui vont payer !" Lionel, retraité des papeteries de Condat.