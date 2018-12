Dordogne : la ministre Jacqueline Gourault de retour

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sera en déplacement à Lanouaille ce lundi 17 décembre pour la pose de la première pierre de la maison médicale de Lanouaille.

Un peu plus d'un an après son déplacement en Dordogne pour participer au congrès des maires, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est de retour dans le département. Jacqueline Gourault sera ce lundi 17 décembre à Lanouaille pour assister à la pose de la première pierre de la maison médicale.

D'après le député Jean-Pierre Cubertafon, la ministre se rendra aussi à Coulounieix-Chamiers dans la matinée. D'après nos informations elle devrait rencontrer des habitants de la commune, membres d'un conseil de quartier.