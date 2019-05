Dordogne : le casse-tête des maires des petites communes pour trouver 33 panneaux électoraux

Dordogne, France

C'est un vrai casse tête pour les petites communes du Périgord. Les prochaines élections européennes, qui auront lieu le 26 mai prochain, proposeront aux électeurs français un choix de... 33 listes !

Un record pour des Européennes. Peut être même un record toutes élections confondues. En tout cas les panneaux devront être en place ce lundi 13 mai à zéro heure. C'est la loi.

Alors en attendant, les maires se creusent les méninges pour trouver une solution. Car bien peu de petites mairies disposent de 33 panneaux à disposer près de leur bureau de vote.

Et pourtant il va bien falloir trouver une solution. Car la loi est claire : chaque liste doit pouvoir disposer d'un panneau pour déposer deux affiches. Soit environ un rectangle de 120 cm par 60.

A défaut, les communes peuvent diviser par deux le panneau à condition de garantir une égalité d'espace.

Mais à Bassillac et Auberoche par exemple, commune de 4400 habitants ce ne sera malgré tout pas suffisant explique Jean Louis Sudreau, adjoint en charge des affaires juridiques : "Sur la commune historique du Change on doit en avoir 12, donc il faudra trouver une solution, on verra si les tables de la salle des fêtes, une fois enlevés les pieds ne peuvent pas servir de panneau d'affichage, on va trouver le système D" dit-il

De nombreux maires du Périgord expliquent qu'il est en tout cas hors de question d'investir dans des panneaux neufs, qui ne serviront peut être qu'une seule fois surtout qu'un panneau "officiel" peut coûter entre 80 et 100 euros.

Alors c'est donc le système D. Certains s'en remettent à la sagesse de la préfecture. D'autres, comme à Eglise Neuve de Vergt 570 habitants, Thierry Nardou, le maire, va mettre à contribution ses services techniques.

"On va acheter du matériel et on va confectionner ce qui manque pour être conforme à la réglementation et pour avoir 33 espaces d'affichage conformément à la loi" dit le maire

Et pour ceux qui n'auraient vraiment aucune solution, la loi autorise les communes à utiliser les murs d'un bâtiment public.