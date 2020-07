Dordogne : le département dévoile une carte des plus beaux sites du territoire en 3D

Le département investit pour attirer les touristes en Dordogne. Après les spots publicitaires, les émissions cet été sur TF1, il mise aussi sur une visite virtuelle en 3D des plus beaux sites du département. Il en a sélectionné 26 au total.

La carte 3D est en ligne sur le site du département. En quelques clics, il est possible de visiter les alentours du château de Biron, l’abbaye de Cadouin ou encore les jardins des Milandes. Un projet qui a nécessité des mois de travail pour l'entreprise Gerpho 3D, créatrice de cette carte "immersive".

Des centaines de photos

Pour avoir un rendu le plus réaliste possible, Philippe Grindorge, le créateur de la société en charge du projet, a réalisé des centaines de photos : "Pour chaque lieu, en hélicoptère ou en avion, on a pris des photos très précises, très détaillées de la zone qu'on veut. Ensuite on utilise une technologie qui s'appelle la photogrammétrie pour reconstituer à partir de toutes ces photos le volume réel du lieu qu'on a photographié. C'est un ordinateur de course, il rajoute ensuite toutes les couleurs pour qu'on ait une vue 3D, photo-réaliste du lieu en question."

Ça nous met l'eau à la bouche mais ça ne remplace pas le réel

Pour chaque site, le département a ajouté des informations historiques et pratiques le concernant. Le but est de donner ensuite envie aux touristes de venir visiter ces lieux en vrai : "Ça nous met l'eau à la bouche mais ça ne remplace pas le réel", souligne Philippe Grindorge.

Pour ce projet le département a dépensé une enveloppe de 50.000 euros.