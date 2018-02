"L'assassinat du préfet Erignac ne se justifie pas, ne se plaide pas non plus." En déplacement en Corse ce mardi 6 février, Emmanuel Macron a rendu hommage au préfet Claude Erignac, 20 ans jour pour jour après son assassinat. Une place en son nom a été inaugurée à Ajaccio.

La préfète de Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a elle aussi tenu à marquer ce triste anniversaire en baptisant le grand salon de la préfecture du nom de l'ancien préfet de Corse. Une cérémonie a eu lieu ce mardi après-midi en présence d’élèves de l'école de police de Périgueux et du CFA du BTP. Ces jeunes, âgés de 20 ans, ont lu des hommages au préfet.

#Dordogne Hommage au préfet #Erignac à la préfecture. Des jeunes de l'école de police et du CFA du BTP âgés de 20 ans lisent des témoignages d'hommes politiques après l'assassinat du préfet. pic.twitter.com/QMDSw1cfOW — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 6, 2018

"Quelque chose s'est cassé ce jour-là" - Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc

"En temps de paix, cet assassinat a été un événement très marquant. Je me souvent très bien du moment où j'ai appris ce décès, j'étais une toute jeune sous-préfète sortie de l'Ena," se souvient la préfète de Dordogne. "Quelque chose s'est cassé ce jour-là. Cela a montré le sens de cette fonction et du sacrifice ultime, cet esprit de citoyenneté et républicain qui est, je crois, très ancré dans cette terre périgourdine." La plaque inaugurée ce mardi très vite installée à l'entrée du grand salon de la préfecture.