Dordogne : le ministre Jean-Michel Blanquer en Périgord vert vendredi 25 janvier

Les ministres se succèdent en Dordogne. Après la visite de Jacques Mézard, Gérard Collomb, Nicole Belloubet ou encore Jacqueline Gouraud, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Jean-Michel Blanquer est annoncé dans le département le vendredi 25 janvier.

A Thiviers puis Lanouaille

Invité par le président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, il doit se rendre le matin à Limoges aux assises régionales de l'orientation. Le ministre est ensuite attendu en Périgord vert dans l’après-midi. Jean-Michel Blanquer devrait ainsi se rendre au lycée professionnel de Thiviers au pôle des métiers du cuir, du luxe et de la mode pour le labelliser "Campus". La manifestation est prévue à 14h30. Le ministre sera accompagné par deux vice-présidents de la région, Catherine Veyssy, en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage et Jean-Louis Nembrini, en charge de l'éducation et des lycées.

Il devrait ensuite visiter le collège Plaisance de Lanouaille. Le député de la circonscription Jean-Pierre Cubertafon l'avait sollicité à plusieurs reprises. Cet établissement a déjà été primé pour ses méthodes d'enseignement. Le programme détaille de la visite devrait être communiqué dans les jours qui viennent.