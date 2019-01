Dordogne : le nombre d'adhérents chez Les Républicains n'a jamais été aussi bas.

Dordogne, France

Mais ou sont donc partis les Républicains? On peut se poser la question aujourd'hui tant le nombre d'adhérents a baissé. LR comptait 1200 adhèrents à jour de leurs cotisation lors de l'organisation des primaires en 2016. Ils ne sont plus aujourd'hui que 680. Près d'un adhérent sur deux ne paie plus ses cotisations , tout comme Alain Juppé à Bordeaux. En Dordogne, les élus les plus emblématiques de droite avaient annoncé la couleur très tôt. Dès 2017, Jean Jacques de Peretti, ancien ministre et maire de Sarlat avait claqué la porte suivi de près par le conseiller départemental Thierry Boidé. Début 2018, c'est l'ancien secrétaire départemental Patrice Favard qui s'en allait. Aujourd'hui le conseil départemental ne compte plus que quatre élus encartés aux Républicains : Dominique Bousquet , le président LR en Dordogne, Francine Bourra, Gaëlle Blanc et Laurent Mossion contre huit dans le groupe des démocrates derrière Thierry Boidé. La droite traditionnelle est malade , et le docteur Bousquet, vétérinaire, aura sans doute besoin d'un remède de cheval pour la remettre sur pied. Mais il y a peut être quelques signaux encourageants. Antoine Audi, le maire de Périgueux, qui ne payait plus ses cotisations depuis très longtemps, a régularisé sa situation voilà quelques mois. Il est de retour dans la famille.