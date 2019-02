Dordogne : le programme du déplacement de Marlène Schiappa dévoilé

La secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations est en déplacement en Dordogne ce lundi 11 février. Elle va notamment participer à des débats sur la condition féminine.

Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes

Bergerac, France

Annoncée par le député de La République en Marche Michel Delpon en milieu de semaine, la visite de Marlène Schiappa a été confirmée par la préfecture de Dordogne ce vendredi 8 février.

La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes est attendue à Bergerac ce lundi 11 février dès 9h du matin. Elle se rendra dans les locaux de l'association Pitchouns et grands. Cette association travaille sur les relations entre parents et enfants en organisant notamment des lectures pour les touts petits ou des ateliers sur la difficultés d'être parents.

Déjeuner avec des femmes et rencontre avec des associations locales

Dans le cadre du Grand Débat national, Marlène Schiappa se dirigera ensuite vers la salle André-Coicaud pour échanger avec des associations locales sur le thème de l'égalité hommes-femmes et des discriminations. Cette réunion n'est pas ouverte au grand public contrairement au débat organisé l'après-midi à Sainte-Livrade.

Avant de partir pour le Lot-et-Garonne rencontrera des "femmes des quartiers politiques de la ville de Bergerac" précisé le communiqué de la préfecture. Le déjeuner aura lieu à la salle de la Brunetière.