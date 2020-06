Dordogne : Le Rassemblement National change de visage dans le bergeracois

L'annonce arrive au lendemain du second tour des Municipales, le Rassemblement National nomme un nouveau responsable de circonscription dans le bergeracois. François Cornet, sera le nouvel animateur du parti dans le secteur du Périgord pourpre. Il remplace Robert Dubois. Ce retraité installé en Dordogne depuis trois ans a été conseiller municipal à Nice. Il faisait partie de la liste menée par Robert Dubois aux municipales cette année.

La liste de Robert Dubois enregistre un peu plus de 10% des voix au second tour des municipales

Selon Robert Dubois, c'est la direction du parti qui a pris cette décision. Le retraité de la marine marchande n'entend pas pour autant quitter la vie politique. Il compte bien siéger au conseil municipal de Bergerac et poursuivre son travail en tant que conseiller régional. Avec un peu plus de 10% des voix au second tour ( 10,81%), la liste qu'il conduisait aux élections municipales a enregistré l'un des scores les plus faibles de l'extrême droite depuis une vingtaine d'années à Bergerac .