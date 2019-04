Dordogne : Le secrétaire nationale du Parti Communiste en Dordogne et sur France Bleu Périgord

Périgueux, France

Secrétaire national du Parti Communiste depuis quarte mois, où il a succédé à Pierre Laurent, Fabien Roussel, 49 ans, journaliste et député de la 20ème circonscription du Nord bat la campagne en vue des élections européennes. Fabien Roussel est à l'Agora de Boulazac en meeting, ce mardi 9 avril 2019, à 18H30, salle Jean Jaurès.

Fabien Roussel est accompagné par 3 candidats régionaux : Nathalie Fabre, maire de Montferrand-du-Périgord candidate communiste aux élections européennes pour la Dordogne, Jean Mouzat, agriculteur et président du Modef, candidat en Corrèze et Arthur Hay, syndicaliste et livreur à vélo, candidat en Gironde.

Quatre bus sont affrétés pour transporter les militants du département. l'un partira de Thiviers, un autre de Port-Sainte-Foy, de Bergerac et de Sarlat.

Fabien Roussel, invité du matin sur France Bleu Périgord

Le secrétaire national du Parti Communiste, Fabien Roussel, est l'invité politique de France Bleu Périgord ce lundi 8 avril à 7H50 avec Emmanuel Claverie.