Présidentielle - Dordogne : les 32 communes qui ont placé Marine Le Pen en tête

En Dordogne, le nouveau président de la République Emmanuel Macron a enregistré 64,29% des suffrages contre 35,71% des voix pour Marine Le Pen. Mais dans 32 communes du Périgord, la patronne du Front National arrive en tête avec des scores compris entre 50,3 et 64% des voix.

Dans la très grande majorité des 520 communes de Dordogne, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron arrive en tête, Dans une dizaine de communes il dépasse même les 80%. Mais dans 32 communes, c'est Marine Le Pen qui arrive en première position. C'est à Bouillac que la patronne du Front National enregistre son meilleur score avec 64,1% des suffrages. Dans cette petite commune à l'Ouest de Belvès, 50 électeurs ont voté pour le Front National et 28 pour le candidat d'En Marche.

Majoritairement des petites communes

Sur ces 32 communes au vote majoritairement frontiste, la très grande majorité comptent moins de 1000 habitants et même parfois même moins de 100 comme à Bourg-des maisons ou Saint-Félix-de-Bourdeilles. Seules trois communes comptent plus de 1000 habitants, La Roche-Chalais où Marine Le Pen est créditée de 51,53%, Ménesplet 50,59% et Saint-Antoine-de-Breuilh 50,49%.

Liste des communes de Dordogne qui ont voté à plus de 50% pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle par ordre décroissant de 64,1% à 50,38% des suffrages : Bouillac, Bourg-des-maisons, Monmadalès, Lolme, Journiac, Bouteille-Saint-Sébastien, Cause-de-Clérans, Sainte-Eulalie-d'Eymet, Saint-Sauveur-Lalande, Ribagnac, Vendoire, Saint-Félix-de-Bourdeilles, Moulin-Neuf, Rouffignac-de-Sigoulès, Montpeyroux, Sainte-Radegonde, Saint-Martial d'Artenset, Lusignac, Saint-Martin-de-Gurçon, Goût-Rossignol, La Roche-Chalais, Savignac-de-Nontron, Saint-Jean-d'Ataux, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Jaure, Connezac, Grun-Bordas, Ménesplet, Beaupouyet, Villefranche-de-Breuilh et Fougueyrolles.

Dans trois communes en Dordogne, les deux candidats sont arrivés au coude-à-coude avec 50% des suffrages.