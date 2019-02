Dordogne :"plus rien ne sera comme avant, après les gilets jaunes" estime le maire de Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

"Il y a un moment où il faut que ça s'arrête". Commentant un sondage Odoxa Denstu-consulting réalisé notamment pour France Inter, qui pour la première fois voit les Français demander à 55% l'arrêt du mouvement des gilets jaunes, Jean-Jacques de Peretti, a estimé ce lundi 25 février sur France Bleu Périgord qu'il était temps que les gilets jaunes "participent directement au débat".

"Samedi après samedi, on tourne en rond, a déclaré le maire de Sarlat. "Les manifestations sont tantôt déclarées, tantôt pas déclarées, on n'a pas réussi à extirper ce que l'on appelle les black blocks qui, en fin de manifestation, posent des problèmes, et puis il y a le Grand Débat. La question importante, c'est ce qui va sortir de ce grand débat, et si il y a une insatisfaction, là on sera dans une autre seringue qui sera beaucoup plus compliquée. Mais là, à un moment, il faut s'arrêter et participer directement au débat, en classant par exemple les revendications par priorité.

"Plus rien ne sera comme avant, après les gilets jaunes" estime le maire de Sarlat "Ce sera un peu comme mai 68, mais avec une autre facture, une autre dimension". Pour l'ancien ministre d'Alain Juppé, le gouvernement a fait "une grosse erreur en mettant la charrue avant les boeufs". "Je comprends très bien la feuille de route d'Emmanuel Macron" explique-t-il. "Il y a le travail, une fois qu'on a le travail, il y a plus de recettes, on fait des économies au niveau de la gestion de l'Etat, etc. Le problème, c'est que les gens, et notamment les plus faibles, se sont sentis frappés de plein fouet".