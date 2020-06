Dordogne : les Nontronnais auront une heure de plus pour voter ce dimanche

Les bureaux de vote à Nontron fermeront à 19h et non 18h ce dimanche pour le second tour des élections municipales. La préfecture vient d'accepter la demande de la mairie.

Les Nontronnais vont avoir une heure de plus pour voter ce dimanche 28 juin, date du second tour des élections municipales. La préfecture vient de publier un arrêté qui autorise la fermeture des bureaux de vote à 19h dans la commune et non 18h comme cela est prévu.

Un cas unique dans le département

C'est la mairie qui en a fait la demande. Le cas de Nontron devrait rester un cas unique dimanche puisque selon la préfecture c'est la seule commune qui a déposé un dossier dans les temps. Dans le reste du département, les électeurs devront se rendre dans leur bureau de vote avant 18h.