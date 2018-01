Beynac-et-Cazenac, France

La décision était très attendue depuis plusieurs mois en Dordogne : la préfète a signé ce lundi après-midi l'arrêté autorisant le début des travaux de la déviation du village de Beynac. Le conseil départemental va donc lancer le début des travaux. Mais les opposants sont toujours vents debout contre le projet ! Kléber Rossillon, le patron du château de Castelnaud dénonce la brutalité de la décision de l'Etat : "Le gouvernement impose à Beynac quelque chose dont elle ne veut pas". Kléber Rossillon s'indigne devant la décision prise par la préfète : "Le gouvernement ne prend pas en compte la protection de la rivière Dordogne, pourtant classée".

Les opposants n'en resteront pas là !

Autre opposant en première ligne : la SEPANSO, l'association de protection de l'environnement. "On a tout un tas d'outils à notre disposition. L'action est payante" pointe son président Michel André. Il promet clairement de ne pas en rester là : "On n'a jamais dit qu'on arrêterait. On va continuer l'action sous d'autres formes... C'est tout ce que je peux dire !".

Les opposants ont même décidé d'occuper physiquement le terrain depuis quelques mois. Une mini ZAD s'est créée sur place. Mais elle n'a pas empêché la décision de la préfète de la Dordogne. Point final d'une bataille autour d'un projet lancé il y a plus de 30 ans.