Dordogne : les Périgourdins réagissent à l'allocution d'Emmanuel Macron

Pour la neuvième fois depuis le début de la crise du Covid-19, Emmanuel Macron s'est exprimé ce mardi 9 novembre à 20h lors d'une allocution télévisée. Pour lutter contre la reprise épidémique, il a notamment annoncé qu'à partir du 15 décembre, le pass sanitaire sera conditionné à une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans, six mois après leur dernière injection.

"C'est tout à fait normal de s'adapter"

Comme à chaque fois, Eric, le propriétaire du café de la place dans le centre de Périgueux a diffusé l'allocution sur un écran géant. Mais cette fois-ci, les Périgourdins étaient très peu nombreux à suivre attentivement les annonces. Venue pour un cours d'anglais avec des amies, Sabine jette quelques coups d'œil à l'écran géant derrière elle. "Pour le premier confinement, c'était quand même quelque chose de nouveau, et on ne savait pas à quoi on s'attendait. Là on imaginait un peu ce qu'il allait dire", indique-t-elle. Et en effet pour beaucoup, la dose de rappel pour les plus de 65 ans n'est pas une surprise.

De l'autre côté de la table, Jeannette sera bientôt dans la cible. Et le dit haut et fort : elle fera sa troisième dose, sans discussions. "C'est tout à fait normal de s'adapter, de changer les règles en fonction de la situation sanitaire. Ne pas le faire serait une imbécilité ! La maladie change tout le temps, c'est une maladie qui est nouvelle. Pour la grippe on s'adapte aussi chaque année !"

"Quand est-ce que tout cela va s'arrêter ?"

Certains ne sont pas du tout de cet avis, comme Jacopo, 29 ans. Il ne savait pas qu'Emmanuel Macron devait prendre la parole ce soir, et s'est arrêté quelques minutes devant l'écran sur le chemin du retour des toilettes. "Je me demande maintenant si pour les moins de 65 ans ça va être la même chose. Si moi aussi je vais devoir en passer par là. Quand est-ce que tout cela va s'arrêter ?", s'inquiète-t-il.

Pour le moment la troisième dose est réservée aux plus de 65 ans et aux personnes atteintes de comorbidités. Mais dès début décembre, la campagne de rappel sera ouverte aux 50-64 ans.