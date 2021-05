Dordogne : Les Républicains présentent leur liste pour les Régionales

La présentation de la liste LR Dordogne aux élections régionales a eu lieu ce lundi matin à Savignac-les-Eglises, en présence de la maire de la commune. Evelyne Roux, est "numéro 2" de la liste derrière Jonathan Prioleaud. Lors de cette conférence de presse, le maire de Bergerac a présenté son équipe (voir en fin d'article), dont cinq sont encartés Les Républicains, et a décliné les trois grands axes de son programme : "Faire de la région l'aménageur du territoire", "Garantir notre sécurité et notre qualité de vie" et enfin "accompagner les transitions démocratiques et écologiques".

"Faire de la région l'aménageur du territoire"

Pour cette thématique, la liste de la droite et du centre de Dordogne veut surtout développer l'axe Bergerac - Périgueux (la nationale 21) et prévoit de la passer en deux fois deux voies. La liste LR a un autre cheval de bataille au niveau des transports : le train. Il faut selon Jonathan Prioleaud, que les liaisons entre Bordeaux et Périgueux et Périgueux et Limoges soient plus régulières.

100 % des communes du département couvertes par la Fibre optique

Les Républicains veulent aussi que toutes les communes de la Dordogne soient couvertes par internet en très haut débit avec la Fibre optique, pour des besoins professionnels comme le télétravail ou encore pour le domaine de la santé avec la télémédecine.

Des portiques de sécurité dans les lycées ?

Dans son programme lié à la sécurité, Jonathan Prioleaud veut mettre en place des portiques de sécurité à l'entrée des lycées, où la région est compétente : "on veut accompagner les chefs d'établissements, les associations de parents d'élèves dans la sécurisation" des établissements, explique la tête de liste en Dordogne. La liste d'union de la Droite et du centre veut également faire valoir son envie d'accompagner une transition écologique "douce'" en "accompagnant les agriculteurs" mais aussi en installant dans chacune des communes du département au moins deux bornes de rechargement pour les voitures électriques. Dans l'axe lié à l'écologie se trouve également la transition démocratique avec un meilleur accès aux élus de Région avec la création de Maisons de la Région où chacun pourrait solliciter la Région dans ses champs de compétences. S'il est élu, le candidat Nicolas Florian voudrait que chacun de ses vice-présidents représente chacun des départements de la Nouvelle-Aquitaine.

Antoine Audi : "l'échec patent d'Alain Rousset, c'est la mobilité !"

L'ancien maire de Périgueux, numéro 3 sur la liste, a voulu souligner "l'échec patent" de l'actuel Président de Région, Alain Rousset, dans la gestion des routes "il a fait le choix coupable ne pas aider le routier" poursuit celui qui est aujourd'hui conseiller municipal d'opposition à Périgueux, avant de conclure"on est vacciné contre le Parti socialiste [...] il est temps de déconfiner la région !".

Dans la liste se trouve aussi Véronique Dubeau-Valade, maire de la Couze Saint-Front et ancienne présidente départementale du Mouvement Radical. Elle a démissionné après la signature d'un accord entre le parti et LREM à l'échelle nationale.

La Liste d'Union de la Droite et du Centre autour de Nicolas Florian