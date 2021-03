Dordogne : les Vert affichent leurs ambitions pour les élections régionales

Les écologistes ont présenté ce jeudi 18 mars leur programme et surtout leurs ambitions pour les élections régionales de juin prochain.

Les 13 et 20 juin prochain, vous êtes appelés à voter pour les élections régionales. A ce jour, en Nouvelle-Aquitaine, sept candidats sont investis ou pressentis. Pour Europe Ecologie les Verts, le Girondin Nicolas Thierry est tête de liste.

"Nous avons 10 ans devant nous"

Nicolas Thierry, actuel conseiller régional et vice-président à l'environnement et à la biodiversité sous la présidence d'Alain Rousset, affiche clairement son ambition, celle de gagner les élections régionales. "Nous sommes dans une situation d'urgence, les scientifiques nous disent que nous avons 10 ans devant nous pour agir avant que le climat s'emballe et que la biodiversité s'effondre".

Les écologistes sont confortés dans cet objectif par leurs derniers résultats que ce soit aux élections municipales ou encore aux élections européennes. "Il y a une prise de conscience de la société. Les Verts ont souvent été présentés comme le parti des générations futures, on est le parti de l'urgence du temps présent".

Faire la Nouvelle-Aquitaine "la première région écologique d'Europe"

La tête de liste EELV veut faire de la Nouvelle-Aquitaine qui est "la première région agricole d'Europe", la première "région écologique d'Europe". Nicolas Thierry mise sur la transition de l'agriculture. Il faut "travailler avec les paysans et pas contre eux", il estime que "l'agribashing n'existe pas, en fait une partie grandissante de la population n'est pas contre les agriculteurs, elle est contre une forme, un modèle agricole. Evidemment on est aux côtés des paysans".

Accompagner la transition

Selon Maryline Forgeneuf, candidate sur la liste pour la Dordogne, les Verts ont bouclé un programme de près de 500 pages pour amorcer ces changements sociétaux. Concernant notamment le transport, les Verts prônent l'abandon des projets de lignes LGV pour la rénovation des lignes des trains du quotidien. La Périgourdine explique que la stratégie des Verts consiste à accompagner la transition que ce soit celle des entreprises ou bien des agriculteurs, en ne laissant de côté personne.

La première adjointe au maire de Saint-Estèphe, affiche aussi l'ambition des Verts d'être le premier parti de gauche au soir du premier tour mais s'il y a des discussions pour des alliances, "elles ne se feront que sur la base du programme et des mesures à mettre en place face à l'urgence climatique" assure Maryline Forgeneuf.