Dordogne : Michel Moyrand, chevalier de la légion d'honneur

L'ancien maire de Périgueux et ancien vice-président du conseil régional d'Aquitaine fait partie de la promotion du nouvel an de la légion d'honneur. Un viticulteur du Bergeracois est également décoré.

Ils sont pompiers, policiers, médecins, civils. 22 personnes intervenues lors de l'attentat de Nice pour stopper le conducteur du camion ou secourir les victimes vont recevoir la légion d'honneur. Leurs noms ont été publiés au journal officiel ce dimanche pour la promotion du 1er janvier. Une promotion qui compte 731 personnes.

Parmi elles, figurent l'ancien PDG de Renault Louis Schweitzer, la réalisatrice et comédienne Zabou Breitman, le journaliste Henry Chapier ou encore la présentatrice télé Evelyne Dheliat. On relève aussi celui de Michel Moyrand, l'ancien maire de Périgueux et ancien vice-président du conseil régional d'Aquitaine. Il est distingué pour ses 47 ans de services. Le viticulteur et œnologue Régis Lansade, ancien président de l'US Bergerac est lui aussi décoré pour ses 41 années de service.

Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle récompense chaque année près de 3.000 personnes et compte environ 93.000 membres.